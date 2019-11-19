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تفاصيل خطة تنفيذ برنامج الصرف الصحى فى المناطق الريفية بالأقصر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:21 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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عقد اللواء هشام شادي، سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعًا بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الري، ومديرية التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة طرق توعية وتحفيز المواطنين للمشاركة في برنامج الصرف الصحي للمناطق الريفية وبدء الخطوات التنفيذية في ذلك.

ومن جانبه، أشار اللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إلى أن المحافظة تضم 8 محطات معالجة للصرف الصحي موزعين على مدن ومراكز المحافظة، ويمكن الاستفادة منهم لخدمة القرى المحرومة من خدمة توصيل الصرف الصحي.

وأوضح السكرتير العام، أن هناك 20 قرية من قرى محافظة الأقصر غير مدرجين بخطة كلا من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحرومين من خدمة توصيل الصرف الصحي، لافتًا إلى أن أهمية البرنامج تكمن في تعميق فكرة المشاركة المجتمعية لدى المواطن.

وأكد اللواء هشام شادي، خلال اجتماعه بالمسؤولين، على أهمية تفعيل الندوات التثقيفية للمواطنين للمشاركة في مشروعات الصرف الصحي من خلال التبرع بالأراضي لإقامة محطات رفع، وأنه سيتم التنسيق بين كلًا من شركة مياه الشرب والهيئة القومية لمياه الشرب لتحديد القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي وهل تصلح لإقامة مشروعات الصرف الصحي بها، على أن تكون الأولوية للمشروعات الجاري العمل بها، وبيان كيفية الاستفادة من محطات المعالجة الموزعة على مدن ومراكز المحافظة، حيث سيتم أولًا تحديد المعايير الفنية المطلوبة لقطع الأراضي المستهدف إنشاء محطات رفع الصرف الصحي عليها، ووجودها ضمن الحيز العمراني.

كما أكد السكرتير العام على أهمية دور مديرية التضامن الاجتماعي في مخاطبة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل المشاركة المجتمعية.

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