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مراجعة قرارات تخصيص الأراضِ لإنشاء المدارس فى الأقصر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:20 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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قام العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بفحص عدد من قرارات تخصيص الأراضى لإنشاء مدارس عليها، وتشكيل لجنة لتفقد مواقع هذه الأراضى.

وتم اليوم معاينة أرض مدرسة الشيخ خير بمدينة الزينية قبلي والبالغ مساحتها 5 قيراط و12 سهم أملاك دولة، وصادر لها قرار تخصيص رقم 299 لسنة 2009، وكذلك فحص قرار التخصيص رقم 702 لسنة 2009 ومعاينة الأرض والتى تبلغ مساحتها 1600 متر مربع أملاك دولة لإنشاء مدرسة الدندراوي الإعدادية بقرية المدامود بحري، وأيضا قامت اللجنة بفحص القرار رقم 2061 لسنة 2008 والخاص بالأرض المتبرع بها من قبل السيدة ماجي منير سلوانس بمساحة 6 قيراط بالمدامود قبلي لإنشاء مدرسة.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية أنه سيتم البدء بتنفيذ إجراءات التخصيص لهذه الاراضى بأعمال ازالة التعديات عليها ضمن أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضي الصادر لها قرارات تخصيص للتحفظ عليها ودراسة تنفيذ قرارات التخصيص الصادرة لها.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات محافظ الأقصر بالتصدى للتعديات على أملاك الدولة وإزالتها من المهد، مع تنفيذ كافة قرارات التخصيص للأراضي لتنفيذ المشروعات عليها بما يخدم المواطن ويسهل عليه الحصول على الخدمات المختلفة.

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