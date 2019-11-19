ورشة فنية للتصميم الابتكارى بثقافة جنوب سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية النوعية بفرع ثقافة جنوب سيناء.



وعقد بيت ثقافة أبوزنيمة ورشة فنية بعنوان "تصميم ابتكارى" بمشاركة مجموعة من طلاب مدرسة ابوزنيمة الإعدادية أثناء زيارتهم للموقع لرسم لوحات فنية بتقنية التصميم الابتكارى باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وورق الرسم.



كما عقد بيت ثقافة نويبع محاضرة تثقيفية بعنوان "التلوث السمعى" بحضور مجموعة من طلاب مدرسة الشهيد عمرو مصطفى، ألقاها محمد عبد الحميد بالتربية والتعليم، تحدث خلالها عن التلوث من حيث التعريف والأنواع، موضحًا التأثير السلبى للتلوث السمعى على الفرد والمجتمع وكيفية التصدى لهذه الظاهرة السلبية التى تواجه المجتمع وذلك من خلال عرض فيلم تسجيلي عن التلوث السمعى.



ونظم قصر ثقافة طور سيناء خلال زيارة لمجموعة من طلاب مدرسة رفاعى الطهطاوي الابتدائية لقصر الطور، كما عقد محاضرة مكتبية بعنوان "بر الوالدين" ألقاها مدير القصر، تحدث خلالها عن طاعة الله عز وجل وطاعة الوالدين، وتطرق إلى العلاقة بين بر الوالدين والانتماء للوطن، موضحًا أهمية التحاور والمشاركة بين أفراد الأسرة الواحدة ومؤكدًا على أهمية الثقافة وتنظيم الوقت وعلاقتهما بالتقدم والرقى، أعقبها تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية للطلاب بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء.



ونظمت إدارة الشؤون الفنية بالمديرية بمدرسة الزهور الإعدادية بنات بالطور العاصمة عرض سينمائي ضمن أنشطة نادى السينما لفيلم بعنوان "كتاب الأمثال" والذى يتناول بالعرض مجموعة من الأمثال والماثورات الشعبية.