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معتز هشام طفل "ممالك النار": لم أشعر بالخوف واستمتعت جدا بأدائي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:16 م
الفنان معتز هشام،
الفنان معتز هشام،
أحلام عبدالرحمن
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حل الفنان معتز هشام، الذي قام بأداء دور سليم الأول في مسلسل "ممالك النار"، ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وكشف معتز، خلال لقائه، أنه لم يشعر بأي خوف عند اختياره للدور، قائلًا إن عمله في المسرح كسر رهبة الوقوف أمام الكاميرا، لأنه وقف أمام جمهور حي، فضلًا عن دعم الممثلين الكبار له، وتعزيزهم ثقته في نفسه.

وأردف معتز: "بستمتع جدًا لما بشوف نفسي في المسلسل".

شارك في بطولة المسلسل، عددا كبيرا من الفنانين العرب في مقدمتهم خالد النبوي في دور "طومان باي"، والسوري رشيد عساف في دور "قنصوة الغوري" عم "طومان باي"، والمنسوب إليه حي الغورية في القاهرة، والفنان السوري محمود نصر الذي يجسد السلطان سليم الأول، والفنان السوري عبد المنعم عمايرى ويجسد بايزيد والد سليم الأول، والسورية كندة حنا في دور دلباي حبيبة طومان باي، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.

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