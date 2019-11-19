تعرف على طريقة تحديث ومميزات نظام iOS الجديد

طرحت شركة آبل الأمريكية، تحديثا جديدا حمل رقم إصدار 13.2.3، لنظام iOS لهواتف آيفون، من أجل إصلاحات الأخطاء وتحسينات للآيفون.



وحدد موقع The Verge المتخصص في الأخبار التقنية عدة مميزات قادمة للتحديث أبرزها:



‫يصلح مشكلة قد تؤدي إلى تعطل البحث في النظام والبحث داخل تطبيقات البريد والملفات والملاحظات‬



‫يعالج مشكلة قد تؤدي إلى عدم ظهور الصور والروابط وغيرها من المرفقات في عرض التفاصيل في تطبيق الرسائل‬



‫يصلح مشكلة قد تمنع التطبيقات من تنزيل المحتوى في الخلفية‬



‫يحل مشكلات قد تمنع تطبيق البريد من جلب الرسائل الجديدة وعدم تضمين واقتباس محتوى الرسالة الأصلية في حسابات Exchange‬



ولتحديث جهازك ما عليك سوى القيام بالخطوات التالية:



1 - اذهب إلى الإعدادات -> عام -> تحديث البرنامج، سوف يظهر لك أن هناك تحديث متاح.



2 - يمكنك الضغط على معرفة المزيد للتعرف على تفاصيل التحديث.



3 - لتحميل التحديث يجب الاتصال بالواي فاي ويفضل أن توصل جهازك بالشاحن ثم اضغط على زر "تنزيل وتثبيت" وستظهر لك الأحكام والشروط فقم بالموافقة عليها.



4 - بعد انتهاء التحديث سوف يقوم الجهاز بإعادة التشغيل. وبعد عدة خطوات سوف يكتمل التحديث.

