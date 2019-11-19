بالصور.. بدء إصلاح الهبوط الأرضى بشارع النبى دانيال وسط الإسكندرية

بدأ حى وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إصلاح الهبوط الأرضى الواقع أمام المركز الفرنسي بشارع النبي دانيال بمنطقة محطة الرمل، بمعرفة شركة الصرف الصحي.



وكان قد وجه العميد فادي وديع رئيس حى وسط اليوم بسرعة إصلاح الهبوط الأرضي الحادث أمام المركز الثقافي الفرنسي بشارع النبي دانيال، وإعادة الشىء لأصله بمعرفة مديرية الطرق والنقل، وذلك بمتابعة وتنسيق من إدارة الطرق بالحي، في إطار رفع كفاءة الطرق والأرصفة بالحي، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية، وتسهيل حركة النقل والمواصلات، ورفع المعاناة عن المواطنين.



وفي سياق آخر، قامت اليوم حملة مكبرة لإزالة الحواجز، والكتل الخرسانية والأحجار من شوارع: "محرم بك، جرين، ومنشا" بوسط الإسكندرية، وتم خلال الحملة رفع وإزالة جميع الأحجار والكتل الخرسانية والكاوتش، والتحفظ عليها وذلك استجابة لشكاوي المواطنين، وتيسيرا لحركة المرور، وفتح الشوارع والأرصفة أمام المارة.