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الثقافة

"نساء القاهرة ـ دبي" في رسالة ماجيستير بجامعة حلوان

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:06 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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تناقش كلية الآداب بجامعة القاهرة رسالة ماجيستير مقدمة من الباحثة دعاء عبد الحميد بعنوان القاهرة.. في تشكيل جماليات المكان بين روايتي نساء القاهرة دبي لناصر عراق وثلاث سيدات في القاهرة لآن إيد ليسدام" وذلك في الواحدة من ظهر الخميس المقبل بقاعة 55 بكلية الآداب جامعة القاهرة.

تتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد علي سلامة أستاذ النقد الأدبي الحديث (عضوًا ومناقشا)، والدكتورة هبة حسني أستاذ الأدب الانجليزي، مشرفًا، والأستاذة الدكتورة رشا صالح، أستاذ النقد الأدبي الحديث والأدب المقارن، مشرفا.

ورواية نساء القاهرة دبي لناصر عراق، مكتوبة بلغة رشيقة وأحداث متسارعة تقفز بين القاهرة ودبى، من خلال نساء تذوب بينهن التفاصيل، وتمزج بينهن الحياة فتختفى فوارق الدين واللون والسن وتتلاشى المسافات بين الزمان والمكان وتتكثف الثوانى والساعات والسنين فنحيا فى روايته عبر خمسة ايام احداثا نابضة بتوتر الحاضر وعبق الماضى فى رحلة تمتد منذ عام 1973 الى عام 2011 بين القاهرة ودبي، رواية ملحمية تدور أحداثها في قرابة ٤٠ عاما وذلك مرورا بأربعة أجيال رصدت عبقرية المكان وما طرأ عليه من تغير وتحول مع الاحتفاظ بعبق الزمان من خلال شخوص عشنا وتعايشنا منهم من خلال الأحداث لتكتمل صورة جغرافية للقاهرة عبر الكلمات.

نالت الرواية اهتمام كبيرا من القراء حيث نفذت طبعتها الأولى والثانية في غضون أيام وقت صدورها ثم توالت طبعاتها فى الصدور تباعا، وفي السياق نفسه لاقت الرواية احتفاءا كبيرا من النقاد على رأسهم الأستاذ الدكتور جابر عصفور تناول الرواية نقدا بجريدة الأهرام في عددين متواليين، ثم الأستاذ بهاء جاهين فى الأهرام، وأيضا الناقد أحمد فضل شبلول، والناقدة الأستاذة فاطمة عبد الله، والأستاذ الناقد مصطفى بيومي فى عددين من صحيفة البوابة نيوز، والناقد أحمد إبراهيم الشريف باليوم السابع.
يذكر أن الرواية صدرت طبعتها الأولى عام 2014 عن الدار المصرية اللبنانية، ووصلت للقائمة القصيرة فى مسابقة (أرى روايتي) الدورة الأولى التى أطلقتها مؤسسة أبو ظبي للإعلام.

على صعيد آخر، نجد الرواية المقارنة "ثلاث سيدات في القاهرة" لآن إيد ليسدام.

وتصف الرواية تطور الحياة فى مصر ابتداء من عشرينيات القرن الماضى 1926 -2011، وكيف كانت القاهره قطعة من أوروبا حيث كان أغلب مافيها على الطرز الأوروبية وكان التطور فى عدم الاهتمام بهذا التاريخ حيث تم هدم الفيلات وتراثنا لبناء أبراج أو بالأحرى عشوائيات متطورة،كانت القاهرة مليئة بالحدائق واللون الأخضر الذى اختفى أيضا.

الأحداث تمر عبر ثلاثة أجيال من عائلة سويدية سكنت مصر من العشرينيات حتى السبعينات من القرن العشرين. الكتاب عبارة عن سرد ممل من قبل الكاتبة لما تصوره على انه سيرتها وأمها وجدتها من قبل. مع إن الكاتبة عرفت بنفسها على إنها مؤرخة إسلامية ومهتمة بالشأن المصري والإسلامي بشكل عام الا أن الكتاب يفتقد للطرح العميق والجدي. كل ما نقرأه عبارة عن الأنا الأوربية والعنصرية المقيتة. وحتى السرد لما كانت وأصبحت مصر يقدم لنا من منظور محدود جدا.

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