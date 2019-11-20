مصرع تاجر مخدرات غافل رجال المباحث وقفز من الدور الخامس

لقى تاجر مخدرات بمدينة طنطا مصرعه، بعد قيامه بمغافلة قوات الشرطة، والقفز من الدور الخامس لمحاولته الهرب، ولكنه لقى مصرعه.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد أنه أثناء خروج حملة أمنية للقبض على المدعو "علي. ا" 26 سنة، لوجود معلومات باتجاره بالمواد المخدرة، وبعد القبض عليه وبحوزته كمية من المخدرات، وبمناقشته أكد وجود كمية من المخدرات بإحدى العمارات بشارع الكورنيش بطنطا، والموجودة به شقته،

وخلال تفتيش شقته الموجودة بنفس العقار بالدور الخامس غافل رجال المباحث وقفز من الشرفة محاولا الهرب ولكنه لقى مصرعه.



وتم التحفظ على الجثة لاستكمال الإجراءات، وإخراج تصريح الدفن، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.