البنتاجون: الترسانة الباليستية الإيرانية الأولى في الشرق الأوسط

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن إيران تمكنت من تطوير صواريخ ازدادت دقتها وفعاليتها خلال السنوات القليلة الماضية وباتت ترسانتها الباليستية الأهم في الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء السويسرية.



ورأت وكالة الاستخبارات العسكرية التابعة للبنتاجون، ديفانس انتليجانس آيجنسي في تقرير لها بعنوان، "القوة العسكرية لإيران" ونشر الثلاثاء، أن إيران "تملك برنامجا ضخما لتطوير الصواريخ، ولا تزال ترسانتها الباليستية تتطور حجما ونوعية، رغم كل ما بذلته الدول الغربية من جهود خلال العقود الماضية" للحد من ذلك.



قال خبير الشؤون الإيرانية في الوكالة خلال تقديمه التقرير إلى الصحافة:"بغياب سلاح جو حديث جعلت إيران من الصواريخ الباليستية قوة قتالية ضخمة، لردع اعدائها عن مهاجمتها".



وتابع "إن لدى إيران أكبر عدد من الصواريخ في الشرق الأوسط، تتضمن شريحة ضخمة من الصواريخ ذات المدى القصير جدا، والصواريخ القصيرة المدى والمتوسطة، التي يمكن أن تطاول أهدافا في مجمل منطقة الشرق الأوسط حتى مسافة ألفي كيلومتر".



وخلال العرض نفسه أوضح مسؤول استخباراتي عسكرى أميركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هذه المقارنة تشمل إسرائيل ايضا.



كانت إيران طورت خلال السنوات القليلة الماضية، نحو أربعين نوعا من الصواريخ بينها قادر وسجيل قادرة على ضرب اسرائيل وأيضا كل القواعد الاميركية في المنطقة.



لكن التقرير، اعتبر أيضًا إن العقوبات المفروضة على إيران أضعفت قدراتها الدفاعية، مشيرًا إلى أن موازنة الدفاع الإيرانية بلغت 20.7 مليار دولار عام 2019، في حين أنها كانت 27،3 مليار دولار عام 2018.