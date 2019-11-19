"قوى عاملة بورسعيد" تفتح باب حجز تدريب مجاني في مجالات الصيانة والخياطة

أعلنت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، عن فتح باب الحجز للحصول على دورة تدريبية مجانية للشباب، وذلك في عدة مجالات.



وتتضمن المجالات، صيانة المحمول والدش (ذكور وإناث)، الخياطة والتفصيل والتطريز (ذكور واناث).



وعلى من يرغب في الإلتحاق بتلك الدورات، التوجه إلى مركز التدريب المهني بالقوى العاملة، وتقديم المستندات الآتية:

١- المؤهل الدراسي.

٢- صورة البطاقة الشخصية.

٣- صورة شهادة الميلاد.



ويحصل المتدرب على:

١- بدل انتقال يصرف للمتدرب ١٠ جنيه عن كل يوم حضور.

٢- بدلة تدريب تصرف مجانا للمتدرب.

٣- أدوات كتابية (اسكتش، مسطرة، قلم)

٤- شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة تفيد اجتياز الدورة التدريبية.

٥- يتم التدريب يوميا (من الأحد إلى الخميس) لمدة ٤ ساعات.



وتقدم طلبات الالتحاق إلى مدير المركز غادة طنطاوي، بمركز التدريب المهني مديرية القوى العاملة ببورسعيد، بنك الإسكان، خلف حضانة الفيروز، وبجوار مدرسة حافظ إبراهيم.