اتفاق بين "النقل" وتحالف "زيتون جرين" لتطوير الأسطول التجاري البحري

التقى وزير النقل، وفد التحالف الدولي زيتون جرين المكون من شركات (فنلندية وفرنسية ويابانية) لبحث التعاون في مجال النقل البحري بين الجانبين وحضر اللقاء اللواء أيمن صالح رئيس قطاع النقل البحري وقيادات وزارة النقل.



في بداية اللقاء أكد وزير النقل، على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي حيث تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى، لافتا إلى أنه في ضوء هذه الاستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشاري عالمي (مكتب HPC الألماني) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات.



ثم تباحث الجانبان حول الدراسة المقدمة من جانب التحالف الدولي زيتون جرين لإنشاء محطة غاز مسال LNG لتموين السفن في ميناء دمياط، وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع، مشيرا إلى ضرورة تنسيق كل الأطراف مع وزارة البترول في هذا المجال، ثم تباحث الجانبان حول التعاون في مجال تطوير الأسطول التجاري المصري ليصبح أسطول تجاري حديث مدعم بتكنولوجيا حديثة، وشدد وزير النقل أكد على الاهتمام الكبير للحكومة المصرية لتعظيم حجم الأسطول التجاري البحري خلال المرحلة القادمة، لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية على السفن المصرية، باعتباره أحد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية، خاصة وأنَّ مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود أسطول تجاري قوي يجعل مصر محورا هامًا على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية.



وتم الاتفاق على تقديم التحالف الدولي زيتون جرين دراسة متكاملة عن خطة تطوير الأسطول التجاري البحري المصري بحيث تشمل تطوير الشركات المصرية الحكومية الحالية العاملة في هذا المجال على أن تتضمن الدراسة كل ما يتعلق بالجانب الفني والمالي الخاص بالأسطول وسبل التعاون الاستثماري بين الجانبين وفقا لمخطط محدد يشير إلى مسئوليات كل طرف بما يساهم في انطلاقة كبيرة للأسطول التجاري البحري المصري.