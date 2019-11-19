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تكنولوجيا

فرنسا تحذر من "مكالمات بينج"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:46 م
جريدة الدستور
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حذرت الشرطة الفرنسية من خدعة جديدة لتقنية "بينج كول"، لسرقة الرصيد من الهواتف أو تكلفة التسبب في فواتير باهظة للهواتف الثابتة، وذلك عبر تلقي اتصال من رقم غريب دولي أو الدعوة لإعادة الاتصال.

وقالت الشرطة الفرنسية في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في بيان: "إذا تلقيت على جهازك الثابت أو المحمول مكالمة لبيع منتج معين لك، أو تمت دعوتك للاتصال برقم غير معروف، فأنت ضحية "لمكالمة PING" التي تكلفك مبالغ باهظة بالخصم من الرصيد".
وذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن الشرطة في شمال فرنسا أطلقت تحذيرًا من مكالمات "PING"، وهي طريقة جديدة للاحتيال عبر الهاتف، موضحة أن هذه التقنية البسيطة تتمثل في: اتصال رقم ورن فقط مرة واحدة، أو تلقي مكالمة، أو الدعوة للاتصال برقم معين، وهو في الواقع رقم احتيالي لسرقة الرصيد موقعه دولة مالي.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أنه من بين طرق الاحتيال الأخرى التي يتعرض لها الفرنسيون أن يتصل شخص غريب يتظاهر بأنه قائد شرطة ويطلب منك الاتصال بالرقم التالي: 00 223 75 08 15 01، ونتيجة لذلك تصبح فواتير الهاتف باهظة جدًا بسبب عمليات الاحتيال.

وأضافت "لوبوان" أن بعض المجرمين يتظاهرون في بعض الأحيان أنهم من رجال الشرطة ويحثون السكان على الاتصال برقم بزعم التحقق من بياناتهم ولكنها في حقيقة الأمر وسيلة مختلفة للاحتيال.

ووفقًا لتحذير الشرطة الفرنسية فإن تلك الأرقام الزائفة غالبا ما تبدأ بـ"08، أو 3 أو 10، أو حتى 118"، موضحة أنه "في حالة الشك يُنصح بالرجوع إلى موقع الدليل العكسي الفرنسي للتحقق من صحة الرقم وهو: http:www.infosva.org".

كما ينصح الدرك بأن يضعوا أرقامهم في القائمة الحمراء، أو التسجيل في تطبيق Bloctel، وهي قائمة حظر لفحص الهاتف.

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