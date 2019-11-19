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تكنولوجيا

قبل حجز هاتف هواوى الجديد.. تعرف على أبرز مواصفاته

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:44 م
جريدة الدستور
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أعلنت شركة "هواوي"، عن إطلاق حملة الحجز المسبق لهاتفها الجديد "HUAWEI Y9 S" بمصر، وذلك من يوم 21 إلى يوم 27 نوفمبر الجاري.
وترصد "الدستور" أبرز مواصفات هاتف "HUAWEI Y9 S" في السطور التالية:
يأتي هاتف "HUAWEI Y9 S" الجديد، بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميجا بيكسل، والتي تأتي بزاوية تصوير واسعة وتعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تزويده بـ6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
ويُعد "HUAWEI Y9 S"، أحد هواتف سلسلة Y الشبابية، حيث يحتوي على نظام كاميرا ثلاثية تدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأتي بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل ذات زاوية التصوير العريضة جدًا وكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل لتطبيق تأثيرات عمق الصور.

وتمتاز الكاميرا بخاصية التعرف على المشاهد المحيطة المدعّمة بالذكاء الاصطناعي، لما يصل إلى 22 مشهدًا مختلفًا، بالإضافة إلى وضع التصوير الليلي "Night Mode" للحصول على لقطات مثالية في الإضاءة المنخفضة، كما سيتمكن المستخدمون من تسجيل مقاطع الفيديو بطيئة الحركة باستخدام خَيَار Slow-motion Super الذي يسجل 480 إطارًا في الثانية.

ويزود "HUAWEI Y9 S" بكاميرا سيلفي "Auto Selfie Pop-up Camera" مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 16 ميجا بكسل، والتي تنبثق تلقائيًا عند تصوير السيلفي، كما تتمتع الكاميرا بقدرة التعرف على المشاهد المحيطة لـ8 فئات، حيث تتميز الكاميرا الأمامية بخصائص إضافية لتمنح المستخدمين صورة السيلفي المثالية لتشمل وضع التصوير الليلي "Night Mode".

ويأتي HUAWEI Y9 S مع ذاكرة 6 جيجابايت وبسعة تخزين 128 جيجابايت، مما يسمح للتطبيقات والألعاب كثيفة الموارد لتشغيل بسلاسة، ويعتمد الهاتف على معالج Kirin 710F للحفاظ على أداء سريع وسلس، كما زودت هواوي هاتفها الجديد بتقنية بصمة الإصبع في زر فتح وغلق الهاتف بالإضافة إلى تزويده ببطارية عالية الكثافة بقدر 4000 ميلي أمبير التي توفر للمستخدمين أطول فترة ممكنة من الاستخدام.
وكشفت هواوي أيضًا عن ساعتها الذكية "HUAWEI Band 4" التي تأتي بتصميم شبابي مبتكر وجديد وبشاشة ملونة، وتتمتع "HUAWEI Band 4" بخاصية "HUAWEI TruSleep™ 2.0" ومؤشر لقياس ضربات القلب، كما أنها تمثل مساعدًا شخصيًا في جميع المهام اليومية للمستخدمين.

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