إغلاق مطعم شهير في تل أبيب بعد العثور على عبوة ناسفة

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، محيط أحد المطاعم الشهيرة في منطقة "ريشون لتسيون" بالقرب من تل أبيب، بعد العثور على عبوة ناسفة كبيرة الحجم.



وقالت شرطة الاحتلال إنه تم إغلاق محيط المطعم بعد العثور على عبوة ناسفة كبيرة الحجم داخله، حسبما بث تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.



وانتقلت قوات الشرطة إلى مقر المطعم، فيما يحاول خبراء المفرقعات تحييد خطر العبوة الناسفة.



يأتي ذلك، في الوقت الذي يجتمع فيه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وحزب الليكود، مع بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض"، في تل أبيب، لبحث تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، قبل انتهاء المهلة الممنوحة للأخير، غدا الأربعاء.



والتقى نتنياهو، مساء اليوم، برؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال في القدس، لبحث تشكيل الحكومة.