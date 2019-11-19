براتب 2400 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 2000 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو ٢٠٠٠ فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الغزل والنسيج، براتب يبدأ من ٢٤٠٠ جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، ٢٠٠ عامل غزل، ٢٠٠ عامل تدوير، ٢٠٠ عامل تعبئة، ٢٠٠ عامل سحب، ٢٠٠ عامل مكبس، ٢٠٠ عامل خدمات إنتاج، ١٠٠ عامل مخازن، ٥٠٠ عامل صباغة "جيكر، مستمر، حرق وبرة، كسترة، سنفرة"، و٢٠٠ عامل رام.



ويشترط في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط.



وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، مواصلات "العاشر من رمضان، بلبيس، أبوحماد، الدائري".



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على ٠١١١٣٢٩٤٨٠٦، أو ٠١٢٧٠٦٥١٥٤٩، والتواصل مع المدير المسئول أحمد أسامة، أو التوجه لمقر الشركة في مصنع البركة طريق الروبيكي، مجمع زيزينيا، أمام سيراميكا كليوباترا، العاشر من رمضان.