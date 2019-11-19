السيسي يهنئ المنتخب الأولمبى بالصعود للأولمبياد: أداء بطولي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب الأولمبي، بعد صعوده لأولمبياد طوكيو 2020، وتأهله لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة.



وأشاد الرئيس السيسي بمستوى الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب الأولمبي في تحقيق هذا الإنجاز، موجها التحية لأفراد الجهاز الفنى للمنتخب ولاعبيه.