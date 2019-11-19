أيمن عبدالعزيز مساعدًا لرئيس حزب الغد لشئون الأمن والمتابعة

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، قرارا بتعيين اللواء أيمن عبدالعزيز أبوالحسن مساعدا لرئيس الحزب لشئون الأمن والمتابعة.



أيمن أبوالحسن لواء شرطة سابق ومدير التدريب في قطاع الأمن المركزي وحاصل على دبلوم إدارة أزمات وكوارث من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



ويستكمل حزب الغد بناء هيكله التنظيمي مركزيًا ومحليًا استعدادًا للانتخابات البرلمانية والنيابية القادمة.