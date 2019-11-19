موسى: لن نخوض الانتخابات تحت طائلة تحالف الأحزاب

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وتحالف الأحزاب المصرية، أن هناك اتصالات مستمرة بالمستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد بشأن الانضمام إلى الائتلاف الليبرالي الذي أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع مع بعض الأحزاب السياسية خلال الأسابيع المقبلة قبل نهاية العام، للإعلان عن شكل التحالف وتكوينه وطريقة خوضه للانتخابات المقبلة سواء المحليات أو الشيوخ أو البرلمان.



وأضاف موسى في تصريحات لـ"الدستور" أنه لن يخوض الانتخابات تحت طائلة تحالف الأحزاب المصرية، مشيرًا إلى أنه أبلغ التحالف بأن الحزب لديه لجنة انتخابات خاصة به.



وتابع: "الائتلاف سيكون كتلة قوية لخوض الانتخابات، ويجهز اقتراحات لتقديمها لأبو شقة في أول اجتماع خاصة المسمى وهو "ائتلاف المعارضة الوطنية البناءة"، بحيث يضم كافة الأحزاب الليبرالية المعارضة الوطنية والأحزاب السياسية المساندة للدولة المصرية والمواطن، وأيضًا مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يهدف إلي بناء دولة ديمقراطية حديثة".