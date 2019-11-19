ميزة جديدة تجعل استكشاف المدن عبر "جوجل" أكثر متعة

تختبر خرائط جوجل قريبًا ميزة جديدة ذات شعبية في الشبكات الاجتماعية، مثل فيس بوك، والتي تسمح بالعثور على مستخدمين آخرين ومتابعتهم، لكن في حالة خرائط جوجل، فإن الميزة تتمثل بإمكانية متابعة الأدلة المحلية (المرشدين المحليين) Local Guides.

وتم الإعلان عن الميزة الجديدة في القمة السنوية للمرشدين المحليين Connect Live، ويمثل المرشدون المحليون أعضاء مجتمع خرائط جوجل الذين يراجعون النشاط التجاري ومشاركة الصور والمعارف الأخرى ضمن خرائط جوجل، كجزء من برنامج مكافآت أكبر.

وجرى إطلاق برنامج المرشدين المحليين في عام 2015، ويسمح لمساهمي الخرائط الأكثر نشاطًا بالحصول على مكانتهم كمتخصصين في تذوق أنواع الطعام في بلدهم الأم.

ويكتب المرشدون المحليون المزيد من تقييمات الأعمال المتعمقة وينشرون الصور لمساعدة مستخدمي خرائط جوجل الآخرين على التعرف على المنطقة.