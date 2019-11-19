"شباب الحركة الوطنية" يؤازر منتخب مصر الأوليمبي

شاركت أمانة شباب الجمهورية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بوفد من الشباب والفتيات لتشجيع المنتخب المصري الأوليمبي في مباراته أمام منتخب جنوب إفريقيا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وانتهت بفوز المنتخب المصري وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020.



وقال محمد عزمي، أمين شباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية، إن منتخب مصر الأوليمبي فخر لكل مصري وأثبت أن المصري قادر على فعل كل شيء بعد تمكنهم من الفوز اليوم على منتخب جنوب إفريقيا، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أن الجمهور أثبت أنه جدير بالتواجد في الملاعب ومؤازرة المنتخبات والأندية أيضا.



وأضاف: أن حزب الحركة الوطنية وشبابه كان من أهم مؤيدي لاعبي المنتخب الأوليمبي، مقدما التهنئة لكل المصريين بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وأنهم على ثقة كبيرة بمجهود كل اللاعبين لتحقيق المزيد في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة وحصد لقبها في المباراة المقبلة، وأيضا الذهاب بعيدا في الأولمبياد وكتابة تاريخ جديد للفراعنة.