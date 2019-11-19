"إيبراشية أسوان" تنظم نهضة روحية بعيد القديس مارمينا

تنظم إيبارشية أسوان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضة روحية بعيد استشهاد القديس مارمينا العجايبي، وذلك ابتداءً من يوم 21 - 24 من الشهر الجاري.



وتقام النهضة الروحية بكنيسة مارمينا بقية أبو أبو شوك بأسوان، وذلك تحت رعاية الأنبا هدرا أسقفة الإيبارشية.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن الماكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول الماكولات البحرية والاسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.