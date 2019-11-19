الباز يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حقيقة الأكاذيب التي تروجها منظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حول تدهور الحالة الصحية لعائشة خيرت الشاطر داخل السجن.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن إعلام الإخوان يروج تقريرا صدر عن هذه المنظمة الإخوانية حول تدهور الحالة الصحية لابنة خيرت الشاطر للتشهير بالنظام المصري.

وواصل الباز، أن مصادر من داخل مصلحة السجون، أكدت أن عائشة خيرت الشاطر ليست مريضة على الإطلاق، ولم تطلب أن تعالج من أي شيء، أو قوبل طلبها بأي رفض.