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تكنولوجيا

"سامسونج" تعتزم إنتاج خمس إنتاجها من الهواتف للصين العام المقبل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:59 م
جريدة الدستور
وكالات
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تعتزم شركة سامسونج تخصيص خمس إنتاجها من الهواتف الذكية للصين العام المقبل، الأمر الذي قد يساعدها في التنافس مع مصنعي الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، مثل هواوي وشاومي، لكن هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر.
وتنقل سامسونج، التي أغلقت آخر مصنع صيني للهواتف الذكية في شهر أكتوبر، إنتاج بعض نماذج Galaxy A إلى متعاقدين، مثل Wingtech، التي لا يعرف عنها الكثير خارج الصين.
وتوضح المعلومات أن عملاقة التكنولوجيا في كوريا الجنوبية تخطط لشحن نحو 60 مليون هاتف صنع في الصين من قبل ما يسمى بمصنعي التصميم الأصلي (ODMs) العام المقبل من أصل ما مجموعه نحو 300 مليون جهاز.
وتصنع Wingtech وغيرها من شركات (ODMs) هواتف للعديد من العلامات التجارية، بما في ذلك هواوي وشاومي وأوبو، مما يمنحهم وفورات للحفاظ على انخفاض التكاليف، ويمكن للمتعاقدين تطوير وإنتاج هواتف جديدة منخفضة التكلفة بسرعة.

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