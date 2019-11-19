هيفاء وهبي تنتهي من "أشباح أوروبا" وتستعد لـ"أسود فاتح"

قاربت الفنانة هيفاء وهبي على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "أشباح أوروبا" الذي تعود به للسينما بعد غياب 5 سنوات.



وتصور هيفاء مشاهدها الأخيرة حاليًا في مناطق شعبية بمصر، وستنتهي من تصوير العمل تماما نهاية الشهر الجاري.



وتعاقدت هيفاء على عمل درامي من إنتاج لبناني تخوض به سباق رمضان المقبل، وستُصور أغلب أحداثه في مصر.



والمسلسل سيتعاون معه فيه عضو فريق واما المطرب أحمد فهمي والفنان صبري فواز، وجار ترشيح باقي أبطال العمل، ويحمل اسم "أسود فاتح" وهو من تأليف أمين جمال.