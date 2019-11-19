كيف اقتنص حفتر اعترافًا أمريكيًا بنجاح جهوده ضد الإرهاب؟

رأى السياسي والحقوقي الليبي محمد جبريل اللافي، أن الوقائع الآنية والإرهابيين المطلوبين دوليًا الذين تم القبض عليهم من قبل القيادة العامة للجيش الليبي، السبب الرئيسي في اعتراف الإدارة الأمريكية وتثمينها لدور الجنرال خليفة حفتر في مجابهة الإرهاب.



وأضاف "اللافي"، لـ"الدستور"، أن الولايات المتحدة لا تطلق أبدًا تصريحات غير مدروسة، بل أنها تيقنت بعد أن جمعت كل المعلومات لما تمتلكه من خبرات استخباراتية عالية الجودة وثبوت الجرائم الإرهابية بحق حكومة الوفاق وميليشياتها، موضحا أن القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير حفتر هى المؤسسة الوحيدة التي أثبتت أنها تحارب الإرهاب.



وأشار إلى أن الانضباطية العالية التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية للجيش الوطني، هي ما جعلت هناك تنسيقا عسكريا بينها وبين قوات الأفريكوم، التي قامت بضرب عديد من المواقع والخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي في الجنوب الليبي.



وتابع: إضافة إلى أن الاستهتار والتخبط الذي يعيشه معسكر الوفاق بقيادة فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا وثبوت ارتباطهم مع مطلوبين دوليًا ومحليًا، بأن وفروا لهم الدعم المادي واللوجستي والغطاء الشرعي كمقاتلين منطوين تحت شرعية الوفاق، كـ"زياد بلعم" المتورط في قضية الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي وقتل سفيرها 2012، وهو الآن يقاتل الجيش العربي الليبي وتحت شرعية حكومة الوفاق الإرهابية وفق قوله، كلها أمور جعلت للولايات المتحدة الأمريكية، بأن يكون لها موقف الداعم للقيادة العامة للجيش العربي الليبي.



ولفت الحقوقي الليبي إلى أن الموقف الأمريكي بدأ تدريجيًا في الإعلان عن هذا الدعم؛ حفاظًا على مصالحها الموجودة داخل العاصمة طرابلس، إلى أن أصبح الاعتراف بالجيش العربي الليبي أمرًا محسومًا للإدارة الأمريكية كونه شريك حقيقي في حربها على الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



واعتبر أن المجاهرة بهذا الإعلان استباقًا قبيل مؤتمر برلين "المرتقب"؛ يأتي لتحديد الموقف الأمريكي، خاصة أنه كان هناك مطالبات من قبل أعضاء الكونجرس الأمريكي لتحديد موقف الولايات المتحدة حول مجريات الأحداث في ليبيا قبل شهر تقريبًا.



ورجح "اللافي" أن يكون مؤتمر برلين آخر مسمار يدق في نعش جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، وأن يكون داعم للقيادة العامة للجيش العربي الليبي مع تشكيل حكومة خالية من الإسلام السياسي وتكون لفترة انتقالية، وفق رؤيته.



كانت الولايات المتحدة الأمريكية ثمّنت في بيان نشره البيت الأبيض، أمس، دور المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن التدخل الروسي عقد الوضع في ليبيا، وذلك وفق قناة "العربية".