الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كيف اقتنص حفتر اعترافًا أمريكيًا بنجاح جهوده ضد الإرهاب؟

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:56 م
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
رأى السياسي والحقوقي الليبي محمد جبريل اللافي، أن الوقائع الآنية والإرهابيين المطلوبين دوليًا الذين تم القبض عليهم من قبل القيادة العامة للجيش الليبي، السبب الرئيسي في اعتراف الإدارة الأمريكية وتثمينها لدور الجنرال خليفة حفتر في مجابهة الإرهاب.

وأضاف "اللافي"، لـ"الدستور"، أن الولايات المتحدة لا تطلق أبدًا تصريحات غير مدروسة، بل أنها تيقنت بعد أن جمعت كل المعلومات لما تمتلكه من خبرات استخباراتية عالية الجودة وثبوت الجرائم الإرهابية بحق حكومة الوفاق وميليشياتها، موضحا أن القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير حفتر هى المؤسسة الوحيدة التي أثبتت أنها تحارب الإرهاب.

وأشار إلى أن الانضباطية العالية التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية للجيش الوطني، هي ما جعلت هناك تنسيقا عسكريا بينها وبين قوات الأفريكوم، التي قامت بضرب عديد من المواقع والخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي في الجنوب الليبي.

وتابع: إضافة إلى أن الاستهتار والتخبط الذي يعيشه معسكر الوفاق بقيادة فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا وثبوت ارتباطهم مع مطلوبين دوليًا ومحليًا، بأن وفروا لهم الدعم المادي واللوجستي والغطاء الشرعي كمقاتلين منطوين تحت شرعية الوفاق، كـ"زياد بلعم" المتورط في قضية الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي وقتل سفيرها 2012، وهو الآن يقاتل الجيش العربي الليبي وتحت شرعية حكومة الوفاق الإرهابية وفق قوله، كلها أمور جعلت للولايات المتحدة الأمريكية، بأن يكون لها موقف الداعم للقيادة العامة للجيش العربي الليبي.

ولفت الحقوقي الليبي إلى أن الموقف الأمريكي بدأ تدريجيًا في الإعلان عن هذا الدعم؛ حفاظًا على مصالحها الموجودة داخل العاصمة طرابلس، إلى أن أصبح الاعتراف بالجيش العربي الليبي أمرًا محسومًا للإدارة الأمريكية كونه شريك حقيقي في حربها على الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واعتبر أن المجاهرة بهذا الإعلان استباقًا قبيل مؤتمر برلين "المرتقب"؛ يأتي لتحديد الموقف الأمريكي، خاصة أنه كان هناك مطالبات من قبل أعضاء الكونجرس الأمريكي لتحديد موقف الولايات المتحدة حول مجريات الأحداث في ليبيا قبل شهر تقريبًا.

ورجح "اللافي" أن يكون مؤتمر برلين آخر مسمار يدق في نعش جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، وأن يكون داعم للقيادة العامة للجيش العربي الليبي مع تشكيل حكومة خالية من الإسلام السياسي وتكون لفترة انتقالية، وفق رؤيته.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية ثمّنت في بيان نشره البيت الأبيض، أمس، دور المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن التدخل الروسي عقد الوضع في ليبيا، وذلك وفق قناة "العربية".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل إطلاق مشروع جديد للاستزراع السمكى فى الصحراء

منذ حوالي 4 ساعات

"الحفلة هتبدأ".. أقوال الطالب الإفريقي ضحية "التنمّر" أمام النيابة

منذ حوالي 8 ساعات

علي عبدالعال يحذر نائبًا: بلاش تمشي ورا مرتضى.. مشاكله كتير

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة فيديو الاعتداء على شابين اغتصبا فتاة بالشرقية

الصور

image description

تنشيط السياحة بأسيوط تنظم رحلة لأبرز المشروعات العملاقة (صور)

image description

سوهاج تنظم ندوة عن "الاكتشاف المبكر لمشاكل الطفل"

image description

إطلاق حملة للتبرع بالدم في جامعة أسيوط (صور)

image description

تجديد بروتوكول محو أمية الكبار بدمياط

image description

مناقشة تنفيذ مشروع "روابط" لإتاحة فرص عمل بالقرى الأكثر احتياجًا بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات أفراد شبكة الجنس السادي بالتجمع: الساعة بـ3 آلاف جنيه

فيلا "الشذوذ" بالتجمع الخامس.. وقائع لا تخطر على بال لـ«المتعة الحرام»

زعيم عصابة خطف واغتصاب فتيات الليل بالجيزة: "إشمعنى أنا"

السيسي يهنئ المنتخب الأولمبى بالصعود للأولمبياد: أداء بطولي

أيام زمان

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

«غير حياة البرازيل».. قصة أول لاعب كرة قدم في تاريخ بلاد السامبا

«الملعب للجماهير».. كيف أنهت كرة القدم العبودية في البرازيل؟ (صور)

ads

نجم الساعة

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

الصحة

عقاقير تساعد فى علاج سرطان البنكرياس

نصائح بسيطة لتحسين التنفس ووضعية الجسم والهضم

سر تساقط الشعر أكثر فى الشتاء

نصائح لمريض السكر بمقدار الفواكه المناسبة

الرئيس نيوز

وزيرة الصحة: التأمين الصحي يخطو بخطى سريعة بدعم القيادة السياسية

خاص| الحكومة تواجه مخاوف الموظفين من العاصمة الإدارية بمزايا مالية جديدة

منتدى شباب العالم يستضيف الشاب السوداني ضحية التنمر

مصر في نهائيات أمم افريقيا للشباب وتتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

منوعات

روسيا تكشف عن رادار فضائي "سولا"

اكتشاف أشكال بشرية غريبة

مدينة تسجل درجة حرارة مرتفعة وتساقط للثلوج فى نفس اليوم

رضيع ينقذ شقيقه التوأم من الموت

كشكول

معرض لمشاريع تخرج هندسة الزقازيق المتميزة ديسمبر القادم

في عيد ميلاده.. "أزهري من أجل مصر" يهدون أغنية للرئيس السيسي

سفيرة مصر تستقبل الطلبة البورونديين الدارسين بالجامعات المصرية

"مركز الطباعة والنشر" بجامعة المنيا يقدم خدماته لـ 1005 باحث

إسلام سياسي

منشق: الإخوان يحلمون بالصلح مع الدولة

الرئيس الأفغاني: "محونا " تنظيم داعش وانتصرنا عليه

"مؤشر الإرهاب": طالبان في الصدارة.. وأفغانستان الأكثر استهدافًا بالإرهاب

باحث يكشف طريقة مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقفة مع الصديق الألمانى
لينا مظلوم
وماذا بعد.. حقوق «إنسان» يقتلنى
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
المزيد

الثقافة

العسيري: غياب التنسيق بين "وزارات بث الوعي" يؤدي لخسارة كبيرة

العسيري يطالب بتفعيل حقوق الأداء العلني وقانون الملكية الفكرية

العسيري: السنوات الماضية شهدت مراهقة في الأداء الإعلامي

بدء لقاء العسيري في ستوديو التنوير

صفحتنا ع الفيس بوك