محمد صفوت: إعلام قطر يفبرك الفيديوهات لتشويه صورة مصر

قال محمد صفوت، الإعلامي العائد من قناة "بي إن سبورت" القطرية، إن إعلام قطر يشوه صورة مصر الحقيقية.



وأضاف "صفوت" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن إعلام دويلة قطر يفبرك الفيديوهات لتشويه صورة مصر.



وأوضح أنه يوجد قسم جرافيك في قناة الجزيرة متخصص في تزييف الأحداث، لافتا إلى أن قناة الجزيرة بها مركز متخصص لإدارة الحرب الإلكترونية، كما أنه يوجد قسم للتغريدات المسيئة بقناة الجزيرة لبث الفتن والوقيعة.

