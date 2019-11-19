عمرو أبو اليزيد يُكرم حفظة القرآن في بولاق الدكرور

نظمت مدرسة السلام الإعدادية بنات التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمديرية الجيزة التعليمية، احتفالية كبرى بمناسبة المولد الشريف، قام خلالها بتكريم حفظة القرآن الكريم والأوائل من طالبات المدرسة.



شارك في الاحتفال النائب الوفدي، عمرو أبو اليزيد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بحضور هالة كمال وكيل إدارة بولاق الدكرور التعليمية، والأستاذة هناء مديرة المدرسة، وعدد من المعلمين والمعلمات، وأولياء أمور الطالبات المكرمات.



وكرّم "أبواليزيد" الطالبات المتفوقات بالمدرسة، وحفظة القرآن الكريم، بتوزيع الهدايا وشهادات التقدير، تكريمًا لهن على تفوقهن، وتشجيعًا على مزيد من التقدم والازدهار.



وأكد "أبواليزيد" أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، يحرص دائمًا على التواصل المستمر مع المواطنين من خلال المشاركة في جميع المناسبات التي تهم جميع فئات المجتمع، وهذا هو بيت الأمة الذي يحتضن الجميع، مؤكدًا اهتمام الوفد بالمتفوقين ليكونوا قدوة وعنوانًا للنجاح يُحتذى بهن.