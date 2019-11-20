قبل إعدامه بيوم.. متهم يعترف بارتكاب جريمة قتل مر عليها 8 سنوات

شهدت مدينة كفر الدوار واقعة غريبة، إثر اعتراف محكوم عليه بالإعدام بارتكاب جريمة قتل عمرها 8 سنوات، وذلك قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه بيوم واحد.



البداية بتلقى اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة إخطارا من مديرية أمن الإسكندرية يفيد بالاستعلام عن قضية مقتل سيدة تم ارتكابها فى أواخر عام 2011 على خلفية طلب "صابر محمد محمد" 45 عامًا عاطل محكوم عليه حكم نهائي بالإعدام في جريمة قتل فى محافظة الإسكندرية، وفي انتظار تنفيذ الحكم من مأمور سجن برج العرب.



واعترف المتهم بارتكاب جريمة قتل بحق "فكيهة سليمان محمد" 60 عامًا، ربة منزل، أثناء قيامه بالدخول من شباك المنزل بالدور الأول علوي، أثناء غياب زوجها المؤذن لصلاة الفجر في المسجد، وحاول سرقتها فقاومته فقتلها، وتم حفظ القضية حفظ مؤقت لعدم كفاية الأدلة آنذاك، واعترف بسرقة حلق من أذنها ودبلة من يدها، وأصيبت بجروح في الوجه والرأس ونزيف في المخ.



وقام المتهم، أمس الثلاثاء، بتمثيل جريمته تمثيلًا جنائيًا، حيث حضر لمكان الواقعة فريق من النيابة العامة وسط تشديدات أمنية مكثفة، وقام بتمثيل جريمته التي مر عليها 8 سنوات.