الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دورة تدريبية على المعاملات الزراعية لقصب السكر بسوهاج

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:59 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال الدكتور أيمن عش مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إنه بدأت الدورة التدريبية عن محصول قصب السكر في محطة بحوث شندويل بسوهاج عن "أهم المعاملات الزراعية لأصناف قصب السكر ومقومات النهوض للمحصول والجودة"، بحضور مهندسي قصب السكر بمديرية الزراعة والباحثين بالمحطة والفنيين بالمحطة وقسم بحوث بحوث السكرية، مشيرا إلى أن الدورة التدريبية تأتي في إطار الخطة الإرشادية لمعهد بحوث المحاصيل السكرية وتكليفات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف "عش"، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الدكتور إبراهيم عبد الهادي مدير المحطة ألقى كلمة الافتتاح والتي تضمنت عرضا لخطة النهوض بمحصول قصب السكر وتطبيق الممارسات الجيدة خلال الزراعة والمكافحة والحصاد، مشيرا إلى أن الدكتور محمد أبوبكر رئيس قسم بحوث السكرية ألقي محاضرة عن أهم المعاملات والعمليات الزراعية الجيدة للقصب بدء من الزراعة وحتى الحصاد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

استقرار سعر الدولار اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

ننفرد بتفاصيل انفصال شهد رمزى وكريم السبكى

منذ حوالي 3 ساعات

حبس مقاول و3 مشرفين في انهيار برج كهرباء أوسيم

منذ حوالي 10 ساعات

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

الصور

image description

سوهاج تنظم ندوة عن "الاكتشاف المبكر لمشاكل الطفل"

image description

إطلاق حملة للتبرع بالدم في جامعة أسيوط (صور)

image description

تجديد بروتوكول محو أمية الكبار بدمياط

image description

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بمزرعة حي الكوثر

image description

إعدام 200 كجم أغذية فاسدة فى الوادى الجديد

الأكثر قراءة

اعترافات أفراد شبكة الجنس السادي بالتجمع: الساعة بـ3 آلاف جنيه

فيلا "الشذوذ" بالتجمع الخامس.. وقائع لا تخطر على بال لـ«المتعة الحرام»

هل تنخفض أسعار الدواجن عن 18 جنيهًا؟.. "الزراعة" تجيب

زعيم عصابة خطف واغتصاب فتيات الليل بالجيزة: "إشمعنى أنا"

أيام زمان

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

«غير حياة البرازيل».. قصة أول لاعب كرة قدم في تاريخ بلاد السامبا

«الملعب للجماهير».. كيف أنهت كرة القدم العبودية في البرازيل؟ (صور)

ads

نجم الساعة

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

الصحة

عقاقير تساعد فى علاج سرطان البنكرياس

نصائح بسيطة لتحسين التنفس ووضعية الجسم والهضم

سر تساقط الشعر أكثر فى الشتاء

نصائح لمريض السكر بمقدار الفواكه المناسبة

الرئيس نيوز

بالفيديو.. أحمد موسى ينتقد مشاركة "واكد" بفيلم مع الإسرائيلية "جادوت"

السيسي: نتطلع لتعميق التعاون المشترك مع ألمانيا في مجال التعليم

حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تعبر مضيق هرمز

السيسي يلتقي وزيرة الدفاع الألمانية لتعزيز التعاون العسكري

منوعات

مدينة تسجل درجة حرارة مرتفعة وتساقط للثلوج فى نفس اليوم

رضيع ينقذ شقيقه التوأم من الموت

روسيا تستعد لإطلاق أول أقمار K2 قريبا

"بار الأكسجين" يثير جدلا ويجذب سكان نيودلهي

كشكول

أول تعليق لـ"المعلمين" على كسر ذراع مدرس بكفر الشيخ

"زراعة المنيا" تُكرم عامليها في احتفاليتها بـ"يوم الوفاء ورد الجميل"

زيادة المصروفات بجامعة الأزهر بدءًا من العام الحالي

القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية عشر لطلاب المدارس النزهة التعليمية

إسلام سياسي

منشق: الإخوان يحلمون بالصلح مع الدولة

الرئيس الأفغاني: "محونا " تنظيم داعش وانتصرنا عليه

"مؤشر الإرهاب": طالبان في الصدارة.. وأفغانستان الأكثر استهدافًا بالإرهاب

باحث يكشف طريقة مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقفة مع الصديق الألمانى
لينا مظلوم
وماذا بعد.. حقوق «إنسان» يقتلنى
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
المزيد

الثقافة

العسيري يطالب بتفعيل حقوق الأداء العلني وقانون الملكية الفكرية

العسيري: السنوات الماضية شهدت مراهقة في الأداء الإعلامي

بدء لقاء العسيري في ستوديو التنوير

"أيام مرسي".. محاكمة للرئيس الإخواني في كتاب جديد لمحمد الباز

صفحتنا ع الفيس بوك