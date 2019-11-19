دورة تدريبية على المعاملات الزراعية لقصب السكر بسوهاج

قال الدكتور أيمن عش مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إنه بدأت الدورة التدريبية عن محصول قصب السكر في محطة بحوث شندويل بسوهاج عن "أهم المعاملات الزراعية لأصناف قصب السكر ومقومات النهوض للمحصول والجودة"، بحضور مهندسي قصب السكر بمديرية الزراعة والباحثين بالمحطة والفنيين بالمحطة وقسم بحوث بحوث السكرية، مشيرا إلى أن الدورة التدريبية تأتي في إطار الخطة الإرشادية لمعهد بحوث المحاصيل السكرية وتكليفات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



وأضاف "عش"، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الدكتور إبراهيم عبد الهادي مدير المحطة ألقى كلمة الافتتاح والتي تضمنت عرضا لخطة النهوض بمحصول قصب السكر وتطبيق الممارسات الجيدة خلال الزراعة والمكافحة والحصاد، مشيرا إلى أن الدكتور محمد أبوبكر رئيس قسم بحوث السكرية ألقي محاضرة عن أهم المعاملات والعمليات الزراعية الجيدة للقصب بدء من الزراعة وحتى الحصاد.