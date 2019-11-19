"أمازون" تطرح خدمة جديدة للموسيقى مجانا

طرحت "أمازون" خدمة جديدة للموسيقى بالبث التدفقي لزبائنها، ستكون مجانية، وتحوي إعلانات، ولا تحتاج أي اشتراكات، وستتاح عبر مجموعة كبيرة من الأجهزة.



وتضاف هذه الخدمة إلى تلك المتاحة لمشتركي "أمازون برايم" إضافة إلى "أمازون ميوزيك أنليميتد" المدفوعة التي تتمتع بمكتبة أكبر.



ودخلت الخدمة الجديدة في منافسة مباشرة مع "سبوتيفاي" التي تقدم اشتراكات فورية ومدفوعة على السواء، إضافة إلى عدد من خدمات "أبل" و"غوغل" ومجموعات أخرى.

وباتت الخدمة الجديدة، الاثنين، متوفرة على أجهزة "أبل" و"أندرويد" و"فاير تي في" وأيضا على الإنترنت في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وتتيح "أمازون ميوزيك" الاستماع إلى أغنيات فردية أو مجموعات، فضلا عن "محطات" مع مضامين متنوعة.