المتحدة للخدمات الإعلامية تتعاقد مع "أرت ميكرز" على "نصيبى وقسمتك 4" ومسلسل لرمضان 2020

تعاقد رجل الأعمال تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع شركة "أرت ميكرز" ويمثلها المنتج أحمد عبد العاطي، على تقديم الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الثالث، وعرض خلال الفترة الماضية على شبكة قنوات ON.



وشمل التعاقد بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأرت ميكرز تقديم مسلسل آخر لرمضان المقبل 2020، سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.



يأتي هذا التعاون بعد إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية عن التعاون مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامى، وأكد رئيس مجلس الإدارة تامر مرسى أن الشراكات مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية، من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية.