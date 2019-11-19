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عالم

موقع عبري: نتنياهو يدعم مشروع لضم وادي الأردن

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:41 م
نتنياهو
نتنياهو
مجدى عبدالرسول
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قالت تقارير إسرائيلية، نقلتها وسائل إعلام دولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب مساء أمس عن دعمه لمشروع قانون يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل وادي الأردن حوالي ربع الضفة الغربية.

وأعطى نتنياهو، بحسب موقع ماكور ريشون العبرى اليمينى، على شبكة الإنترنت اليوم الثلاثاء، موافقته لهاسكل، لتطلب من الكنيست تمرير مشروع القانون إجراء عاجل، وفق ما ذكره الموقع.

جاء ذلك بعد مرور ساعات على إعلان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، أن بلاده أنها لم تعد تنظر إلى المستوطنات باعتبارها "تتعارض مع القانون الدولي"،بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

كان قد تم اقتراح مشروع القانون الخاص بوادي الأردن في وقت سابق من هذا الشهر، من قبل عضوة الكنيست (البرلمان) شارين هاسكل، من حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو، لكن في ذلك الوقت كانت فرص الدفع به ضئيلة في ظل الجمود السياسي.

أكدت هاسكل صباح اليوم في تغريدة أن نتنياهو يدعم اقتراحها: الإعلان الأمريكي كان "فرصة للترويج لقانون تطبيق السيادة في وادي الأردن"، مضيفة: "تقدمت بطلب لإجراء تصويت على القانون بالفعل الأسبوع المقبل بدعم من رئيس الوزراء، آمل أن تلتزم الأحزاب التي تحدثت عن السيادة في وادي الأردن بكلماتها. "

كان نتنياهو قد وعد بضم وادي الأردن إلى إسرائيل حال فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي.

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