افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دار الأوبرا

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فعاليات دورته الـ٤١، اليوم، بفيلم «the Irishman»، للمخرج مارتن سكورسيزى، وبطولة ٣ نجوم حاصلين على «الأوسكار»، هم: آل باتشينو، وجو بيشى، وروبرت دى نيرو. ويقام الحفل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشترك فى تقديمه ٣ من نجوم الفن المصرى، هم: خالد الصاوى، ودينا الشربينى، وأحمد داود، ويشهد العديد من الفعاليات، أبرزها: الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية، التى رحلت خلال العام الجارى، وفى مقدمتهم الناقد يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى للمهرجان، الذى رحل ١٢ يوليو الماضى، كما يقام استعراض فنى يحتفى من خلاله المهرجان بصناعة السينما. ويشهد الحفل كذلك تسليم جائزة «فاتن حمامة التقديرية» لكل من: المخرج البريطانى من أصل أمريكى تيرى جليام، والمصرى شريف عرفة، كما تتسلم الفنانة منة شلبى، جائزة «فاتن حمامة للتميز»، مع تسليط الضوء على السينما المكسيكية التى اختارها المهرجان ضيف شرف هذا العام.



أعضاء لجان التحكيم: الأفلام الأفضل تفرض نفسها دون «مجاملات»



قالت الفنانة حنان مطاوع، عضو لجنة تحكيم مسابقة «سينما الغد» للأفلام القصيرة بالمهرجان، إن «القاهرة السينمائى» من أعرق المهرجانات فى الوطن العربى والعالم، ومن ثم يسعى القائمون عليه لتقديم كل جديد وإظهار الفن المصرى والعالمى فى أفضل صورة.

وأضافت: «المهرجان لا يقل قيمة عن باقى المهرجانات العالمية، خاصة فى ظل المجهود الكبير المبذول، سواء فى تنظيم الدورات أو اختيار الشخصيات والأفلام المشاركة».

وأعربت عن سعادتها باختيارها عضوًا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، التى سيتنافس عليها ٢٠ فيلمًا قصيرًا، وقالت: «متحمسة جدًا لانطلاق المهرجان، والتعرف عن قرب على باقى أفراد اللجنة، واختيار الأفلام التى تستحق الجوائز، مع تأكيد أن الأفضل دائمًا يفرض نفسه دون مجاملة».

وتابعت: «مشاركتى فى مهرجان ذى قيمة وقامة مثل القاهرة السينمائى شرف كبير لى، وبشكل شخصى أتمنى الصدارة والنجاح للمهرجان مثلما حدث خلال دوراته السابقة، خاصة أنها المرة الأولى التى أخوض فيها تجربة التحكيم بالمهرجان، بعد أن فعلتها فى العديد من المهرجانات العربية».

وأشارت إلى أن إدارة أى مهرجان محترف تختار دائما لجنة التحكيم من مجالات فنية مختلفة، حتى يكون هناك مذاق مختلف ورؤية متنوعة وفئات عمرية وثقافة جديدة، وهذا ما تم فى «القاهرة السينمائى الدولى». وعبرت الفنانة هنا شيحة، عضو لجنة التحكيم بمسابقة «آفاق السينما العربية»، عن سعادتها باختيارها لهذا الدور، لأول مرة خلال مسيرتها الفنية، قائلة: «سعيدة كونى ضمن كبار السينمائيين فى العالم، لأن القاهرة السينمائى معروف بين مهرجانات العالم، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على كل المشاركين فيه».

وقالت الفنانة إنها وافقت على الفور بمجرد ترشيحها من جانب إدارة المهرجان للتحكيم فى المسابقة التى سيتنافس عليها ١٢ فيلمًا، وهو ما يجعلها متحمسة لخوض التجربة رغم توترها، كونها المرة الأولى التى تشارك فيها، مضيفة: «اختيارى مسئولية كبيرة، وسأبذل قصارى جهدى لإثبات قدرتى على تحمل تلك المسئولية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن المرشحين للمسابقة».

ووعدت باحترام وجهة نظر منتقديها، لأن الفنان دائمًا ما يواجه صعوبات فى أول تجربة جديدة يخوضها، وستحرص على التركيز أثناء مشاركتها فى المسابقة لإرضاء محبيها، على أن تواجه المنتقدين بالصمت، لأنه أبلغ رد.

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة «آفاق السينما العربية» الناقد والمبرمج الكندى بيرسهاندلنج، ومعه الفنانة هنا شيحة، ومنتج بلغارى، والمنتجة المغربية لميا الشرايبى، والموسيقى التونسى أمين بوحافة.

وتمنح المسابقة جائزة «سعدالدين وهبة» لأحسن فيلم عربى، للمخرج، وجائزة «صلاح أبوسيف»، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أحسن فيلم غير روائى، وجائزة أحسن أداء تمثيلى.

أما لجنة تحكيم مسابقة «أسبوع النقاد» فتضم كلًا من الناقدة الأيرلندية جيسيكا كيانج، والناقد الأردنى ناجح حسن، والمخرجة المصرية نادين خان، وتضم لجنة تحكيم مسابقة «سينما الغد» للأفلام القصيرة، بجانب حنان مطاوع، خبيرة ترويج الأفلام الهولندية ناتالى ميروب، وتمنح جائزة «يوسف شاهين» لأحسن فيلم قصير، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة.



اللجنة الاستشارية تدعو الجمهور والفنانين للحضور ودعم الحدث بـ«هاشتاج»





أعرب أعضاء اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان عن تفاؤلهم بالدورة الحالية، المهداة إلى روح الناقد الكبير الراحل شريف رزق الله، متعهدين ببذل كل الجهود لخروجها بشكل مشرف يليق بمصر ومكانتها.

وقالت المخرجة هالة خليل، عضو اللجنة، إن المهرجان يثبت نجاحه عامًا بعد الآخر، وإن إدارته تسعى دائمًا لتطويره عبر ضم كل ما هو جديد ومشرف فى عالم الفن.

وأضافت: «من الأشياء القيمة للغاية فى هذه الدورة إهداؤها للراحل يوسف شريف رزق الله الذى كان المدير الفنى للمهرجان لسنوات طويلة، وبذل جهدًا كبيرًا لتطوير الحدث، وتحمل الكثير من المعاناة والمسئولية والأعباء والحرص على دقة تفاصيل ورونق الحدث».

وأعربت عن أملها فى دعم الشباب السينمائيين بشكل خاص والفنانين بشكل عام للمهرجان، من خلال حرصهم على حضور الفعاليات والتفاعل معها، مشيرة إلى أن نسبة الحضور كانت كبيرة العام الماضى عن الأعوام السابقة، وهو شىء مبشر للدورة الجديدة.

كما تمنت حضور الجمهور المصرى من مختلف الشرائح، باعتبار الحدث فرصة كبيرة لمشاهدة أعمال سينمائية جديدة من بلدان وثقافات مختلفة، داعية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى لتفعيل «هاشتاج» بعنوان «ادعموا مهرجان القاهرة السينمائى».

وقال الناقد الفنى طارق الشناوى إن المهرجان ينمو ويتطور بشكل مبهر وجميل، وأصبح يشع بالحياة والتنوع، ما يجعله من أكفأ المهرجانات السينمائية على مستوى العالم، مشيدًا برئيس المهرجان، محمد حفظى، لأنه «يتمتع بخيال واسع يساعده على تطوير دورات المهرجان كل عام أكثر من العام السابق، لذلك نجد أن هناك تطورًا ملحوظًا وجهدًا كبيرًا مبذولًا واهتمامًا بأدق التفاصيل، سواء على مستوى التكريمات أو اختيار الأفلام أو حتى لاختيار أعضاء لجان التحكيم، لإخراج كل دورة فى أفضل شكل».

وأرجع ثقته فى نجاح الدورة الجديدة إلى توفر كل عناصر النجاح والمؤشرات المبشرة، مثل انضمام جامعة القاهرة، وسيطرة السينما المكسيكية والأدب المكسيكى، اللذين يعدان الأقرب إلى مشاعرنا كجمهور مصرى على الأفلام التى تعرض، وأيضًا مشاركة عدة أفلام مميزة تطرح لأول مرة خلال الدورة الجديدة.

كما أرجع تكريم المخرج شريف عرفة، خلال الدورة، لإنجازاته العظيمة، وإخراجه العديد من الأعمال السينمائية المميزة منذ أول فيلم له «الأقزام قادمون»، وصولًا إلى آخر أعماله «الممر»، الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فاق كل التوقعات، لافتًا إلى أنه لا يزال يبدع داخل الاستديو ويقدم لنا سينما بها روحه، واصفًا إياه بـ«مخرج صاحب بصمة سينمائية».

وأضاف أنه سيتم تكريم الفنانة منة شلبى أيضًا، لأنها استطاعت خلال العشر سنوات الأخيرة أن تثبت جدارتها بشكل ملحوظ، وكانت جيدة ومتأنية فى اختياراتها أعمالها الفنية، لذلك أصبحت هدفًا سينمائيًا للعديد من المخرجين.

وتضم اللجنة فى عضويتها الناقد أحمد شوقى، القائم بأعمال المدير الفنى للمهرجان، وعمر قاسم، المدير التنفيذى، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما رئيس جهاز الرقابة، والمخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، والمخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد نقابات المهن الفنية، والمنتج محمد العدل، والفنانة ليلى علوى، والإعلامية جاسمين طه زكى، والمخرج شريف البندارى.

