ما أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين وإفريقيا ببرلين؟

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإفريقية بمركز الأهرام، إن هذه القمة الثالثة للقمة العشرين وإفريقيا المنعقدة في برلين، موضحًا أن أهميتها تنبع من عرض الرؤية المصرية فيما يتعلق بما تحتاجه إفريقيا من أوروبا، وما تحتاجه أوروبا من إفريقيا.



وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تركيز دول العشرين على خلق وتعزيز فرص عمل داخل إفريقيا، شكله اقتصاد لكنه جوهره سياسة، وهو منع تدفقات الهجرة غير النظامية لدول أوروبا، وكذلك الإرهاب عابر الحدود.



وأردف: "داعش أو القاعدة أو بوكو حرام، أو فروع الإخوان، بعد خروجهم من مناطق سيطرتهم التقليدية، يتوجهون إلى إفريقيا، تحديدًا إلى الساحل والصحراء، حيث النظم السياسية شبه المنهارة، والدول القابلة لتحرك جيوش موازية وتنظيمات إرهابية، مثل مالي وتشاد ونامبيا".

