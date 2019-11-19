العسيري يطالب بتفعيل حقوق الأداء العلني وقانون الملكية الفكرية

قال محمد العسيري، الكاتب الصحفي ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور، إن الاستثمار الأكبر في العصر المقبل سيكون بمجال الغناء، مشيرًا إلى أن الغناء والفنون يساهمان في إيصال الرسالة للجمهور بشكل أسرع، مشيرًا إلى ما أحدثه فيلم "الممر" من صدى واسع عندما تمت إذاعته للجمهور على الفضائيات.



وأضاف العسيري خلال حديثه في لقاء بعنوان "الفنون والإعلام وقضايا التنوير" والمذاع منذ قليل عبر بث مباشر لمؤسسة أقباط "متحدون" وهو اللقاء الذي يديره الإعلامي مدحت بشاي، أننا مازال لدينا تراثًا موسيقيًا نادرًا يحتاج إلى تسجيله وتصنيفه وإعادة تأهيله لكي يكون صالحا للعرض، مؤكدًا أن العوائد التي ستحققها هذه الموسيقى كبيرة مطالبًا بضرورة تفعيل حقوق الأداء العلني وقانون الملكية الفكرية.