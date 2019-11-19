الضحكة الحلوة.. مريم خالد: أنا أصغر كوميديانة فى مصر أحلل الأخبار أمام الجمهور بطريقة ساخرة

ماذا لو وقفت طفلة أمامك وقرأت بعض الأخبار من إحدى الصحف وحللتها؟.. كانت هذه الفرضية الكوميدية كافية لتتمكن مريم خالد، التى لم تكمل عامها الـ٢٠ بعد، من إثبات موهبتها أمام جمهور الـ«ستاند آب كوميدى»، لتصبح خلال سنوات قليلة من أبرز الأسماء التى تقدم هذا الفن المجهد، خاصة فى مجال يسيطر عليه الذكور.



تقول «مريم»، التى تدرس حاليًا بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، إنها أصغر كوميديانة فى مصر، موضحة: «شعرت بتلك الموهبة حينما كانت سنى ١٠ سنوات، فى هذا الوقت كانت القنوات الفضائية تقدم فقرات (ستاند آب كوميدى) وكنت أقلد ما أرى، حتى وصلت إلى مرحلة أننى أستطيع تقليد شخصيات كثيرة، وكان أدائى ينال إعجاب الأهل والأصدقاء، وفى عام ٢٠١٥، ساعدنى والدى على الالتحاق بورشة مسرحية تعلمت من خلالها أساسيات هذا الفن».

وتضيف «مريم»، لـ«الدستور»: «حينما وقفت على خشبة المسرح لأول مرة كنت خائفة، ولكن مدربى كان يحمسنى، وفى عام ٢٠١٧ قدمت أول حفلاتى الخاصة، وقدمت فكرة التعليق على الأخبار المنشورة فى الجرائد، ونجحت فى لفت أنظار الحضور، وبمرور الوقت تفاعلوا معى وأصبحوا يضحكون ويدعموننى بالتصفيق».

وتواصل: «أكثر التحديات التى تواجه البنات فى هذا المجال هى سيطرة الذكور، فضلًا عن أن مواعيد الحفلات دائمًا ما تكون فى وقت متأخر من الليل، ولكننى تجاوزت كل ذلك بتشجيع أهلى، وأكون فى قمة السعادة حينما تتحدث معى فتاة وتسألنى: كيف أكون مثلك؟.. أشعر بمسئولية كبيرة».

وتذكر أن أكثر ما يشعرها بالضيق هو أن الناس لا يفرقون بين «ستاند آب كوميدى» والفنون المسرحية الأخرى المعروفة، مضيفة: «يضحكون ويصفقون ثم يسألوننى: لماذا لا تنضمين لبرنامج مسرح مصر؟، فأوضح لهم أننى لا أمثل وأن التمثيل ليس هدفى، بل أتحدث عن كوميديا الحياة العادية».

وتقول: «أرى أننا كمقدمى فن (ستاند آب كوميدى) مقصرون، لأننا نساعد على ترسيخ تلك الأفكار المغلوطة عنا فى أذهان الناس حينما لا نحرص على توضيح حقيقة فننا لهم، وهذا التوضيح يستلزم عملًا جماعيًا منظمًا، وهذا لن يحدث إن لم يكن الفن هو الأولوية بالنسبة لنا».

وتضيف: «نواجه مصاعب أخرى، وهى التصاريح، أتذكر أننى كنت سأقدم حفلًا مع زملائى على أحد المسارح الخاصة بمنطقة وسط البلد، فطلب منا الإداريون إحضار تصاريح نقابية رسمية، متغاضين عن أهمية وقيمة هذا الفن».

وقدمت «مريم» ١٢ حفلًا ناجحًا، وتقول إنها تحلم بتقديم الكثير من الحفلات مع زملائها ليصل هذا الفن لكل المصريين، وتحلم بألا تواجه عقبات بيروقراطية فى سبيل تحقيق أمانيها، وتؤكد أن الوقوف على المسرح ومواجهة الجمهور دون نص يفرض عليها احترام عقليتهم.

وتذكر أنها شاركت فى جماعة فنية تحمل اسم «الحزب الكوميدى»، وهى أول جماعة متخصصة فى فن «ستاند آب كوميدى»، أسسها الفنان هاشم الجارحى، موضحة: «لا نقدم اسكتشات تمثيلية، بل نصنع المحتوى أون لاين أمام الجماهير، ونشتبك معهم فكريًا ونناقش الأمور التى تشغلهم بطريقة ساخرة».

وتتابع: «المشكلة الكبرى التى تواجه الجماعات المسرحية هى عدم وجود دعم مالى لها، وللأسف حينما ينجح عضو أى فريق فى تحقيق الشهرة يترك فرقته وينشغل بعالمه الجديد، ويظل هذا الفن حبيس نطاق الأندرجراوند، وتمر أجيال ولا يتغير الوضع».

وتختتم بأنها نجحت فى الوقوف أمام نحو ١٠٠٠ مشاهد، لافتة إلى أن الدول العربية بدأت تهتم بهذا الفن وتسلط الضوء عليه.