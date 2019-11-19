مدينة تسجل درجة حرارة مرتفعة وتساقط للثلوج فى نفس اليوم

وتقول هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن درجات الحرارة في المدينة وصلت إلى 45 درجة فهرنهايت (7.2 درجة مئوية) حوالي الساعة 3 صباحا.





شهدت مدينة في ولاية ألاسكا الأمريكية تسجيل درجات حرارة عالية قياسية وكمية قياسية من تساقط الثلوج في نفس اليوم.وذكرت صحيفة أنكوريدج اليومية أن بلدية أنكوراج شهدت تساقط ثلوج لارتفاع أكثر من 30 سنتيمتر يوم السبت، بعد أن سجلت رقمًا قياسيًا في درجات الحرارة هو الأعلى منذ 1967.وتقول خدمة الأرصاد الجوية، إن الرياح الجنوبية الشرقية هبت محملة بالمياه الدافئة إلى المدينة، قبل أن تنحسر الرياح، وتنخفض درجات الحرارة لتتساقط الثلوج.وحطمت مستويات الثلوج في مكتب خدمة الطقس الرقم القياسي لعام 1958 البالغ 8.3 بوصة (21 سنتيمترًا) بمقدار 110 من البوصة.ويقول المسئولون، إن الثلوج تراوحت بين 5 بوصات (13 سم) في المدينة إلى أكثر من 12 بوصة (30 سم) في نهر إيجل القريب، بحسب ما نقلت صحيفة ميامي هيرالد.