برلماني: استثناء "العقارية" من الإجراءات الضريبية يصيبه بالعوار

استنكر بدير عبد العزيز عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إغفال إدراج إجراءات الضريبة العقارية، بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، وأحاله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم.



وقال بدير في تصريحات لـ"الدستور" الضريبة العقارية هي أهم الأزرع الضريبية الأربعة، حيث أنها تساهم في تمويل 70% من الموازنة العامة للدولة، ولذلك كان لابد من إدراجها في القانون.



وتابع: "هذا الأمر سيكون محل بحث داخل اللجنة، باعتبارها اللجنة الفنية المختصة، وهي من ستقرر إذا ما كانت ستدرج هذه الضريبة في القانون أم لا، ولكن بعد الإستماع لمبررات الحكومة في ذلك الشأن".