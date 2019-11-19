شاهد.. صورة رومانسية لـ محمد رمضان برفقة زوجته

شارك الفنان محمد رمضان، متابعي صفحته الرسمية على "إنستجرام" بصورة جديدة له من داخل طائرة خاصة.



وظهر "رمضان" في الصورة برفقة زوجته في لقطة رومانسية، وعلق عليها، قائلا: "مع حياتي".



ويخوض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل عام 2020، من خلال مسلسل "البرنس"، مع المخرج محمد سامي.



وكان آخر أعمال رمضان هو مسلسل "زلزال"، الذي عُرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2019.

