"التعاوني الزراعي": رغم تسهيلات الدولة لمصانع الأسمدة إلا أن الأخيرة لم تخفض الأسعار

قال عهدي بسيوني عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي، إنه على الرغم من التسهيلات التي تقدمها الدولة لمصنع الأسمدة إلا أنه لم يتم الإعلان عن خفض أسعارها، في وقت معاناة المزارعين المستمرة من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وانخفاض هامش الربح.



وأضاف "بسيوني" في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بتوزيع الأسمدة وهي تطبيق الكارت الذكي والخاص بوصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب بحصص الأسمدة، إلا أنه لم يتم الاستعداد مسبقا لتطبيق المنظومة أو توفير الإمكانات اللازمة، وهو ما ينذر بمشكلة كبيرة في صرف الأسمدة خلال الموسم الشتوي.



وأشار إلى أن هناك بالفعل شكاوى عديدة من المزارعين لعدم استلام حصص الأسمدة وفقا للمقررات السمادية، وتقدم المزارعين بعدد من الشكاوى إلى الوزارة دون جدوى.