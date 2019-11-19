الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تؤكد دعمها لحكومة السودان الانتقالية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:24 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلن القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، دعم بلاده للحكومة
الانتقالية بالسودان حتى تتمكن من قيادة التغيير الذي حدث بالبلاد.

جاء ذلك خلال زيارة شوكان إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الثلاثاء، بحسب وكالة الانباء السودانية (سونا)، وأن السفارة الأمريكية بالخرطوم، انخرطت خلال الفترة الماضية في عقد سلسلة من اللقاءات مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء والناشطين لدعم وتقوية العلاقات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك.

وتطرق القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم إلى المساعدات التي ظلت تقدمها بلاده للسودان والتي قال إن تكلفتها قد بلغت 350 مليون دولار.

ووصف القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم في تصريحات صحفية اللقاء بوالي شمال دارفور المكلف، بأنه كان جيدًا ومثمرًا مكنه من التعرف على التغيير الذي أحدثته الثورة السودانية على الأوضاع بدارفور.

يشار إلى أن السودان يطالب الولايات المتحدة، منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للأرهاب.

كانت الحكومة الأمريكية، قد ادرجت السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب ما وصفته برعاية حكومة البشير الإسلامية آنذاك لـ"الإرهاب".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

عبدالعال يطالب الحكومة بمراعاة الدستور في الاتفاقيات المعروضة على النواب

منذ ساعة و 20 دقيقة

هل تنخفض أسعار الدواجن عن 18 جنيهًا؟.. "الزراعة" تجيب

منذ يوم

تعليق ناري من مدحت العدل بعد الهجوم على صابرين بسبب الحجاب

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة فيديو الاعتداء على شابين اغتصبا فتاة بالشرقية

الصور

image description

سوهاج تنظم ندوة عن "الاكتشاف المبكر لمشاكل الطفل"

image description

إطلاق حملة للتبرع بالدم في جامعة أسيوط (صور)

image description

تجديد بروتوكول محو أمية الكبار بدمياط

image description

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بمزرعة حي الكوثر

image description

إعدام 200 كجم أغذية فاسدة فى الوادى الجديد

الأكثر قراءة

اعترافات أفراد شبكة الجنس السادي بالتجمع: الساعة بـ3 آلاف جنيه

هل تنخفض أسعار الدواجن عن 18 جنيهًا؟.. "الزراعة" تجيب

فيلا "الشذوذ" بالتجمع الخامس.. وقائع لا تخطر على بال لـ«المتعة الحرام»

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

أيام زمان

«غير حياة البرازيل».. قصة أول لاعب كرة قدم في تاريخ بلاد السامبا

«الملعب للجماهير».. كيف أنهت كرة القدم العبودية في البرازيل؟ (صور)

سيرة الغريب.. حكايات عن الوجه الصوفي لأحمد زكي

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

ads

نجم الساعة

«غير حياة البرازيل».. قصة أول لاعب كرة قدم في تاريخ بلاد السامبا

الصحة

سر تساقط الشعر أكثر فى الشتاء

نصائح لمريض السكر بمقدار الفواكه المناسبة

أسباب استمرار السعال المزمن

نصائح بسيطة للتخلص من دهون الفخذين

الرئيس نيوز

استجواب برلمانى عن خسائر" الهيئات الاقتصادية"

"تضامن النواب" تطالب الحكومة بالتصدي لحملات "تشويه مصر"

طارق العوضى: مد انعقاد البرلمان يفتح علينا أبواب جهنم

سليمان وبهنسي وفؤاد يتابعون تجهيزات "القاهرة السينمائي"

منوعات

إحصائية: زيادة أعداد الأطفال المعرضين للعنف حول العالم

"البركة مش في العدد".. دراسة: الأصدقاء بقربهم

كيف تقرأ لطفلك؟

شيماء تشجع الفتيات على مغامرات الصحراء: عيشوا الحياة الطبيعية

كشكول

التعليم : ٥٠٠ جنيه رسوم اعتماد الشهادات الطلابية الصادرة عن المدارس الدولية

بالصور.. تفتيش مفاجئ للأغذية المقدمة لتلاميذ التربية الفكرية بالجيزة

مجموعات تقوية لطلاب المرحلة الثانوية بالوادي الجديد

"لازم معاناتي دي تنتهي" أخر كلمات طالبة طب أسنان المنصورة قبل الانتحار

إسلام سياسي

منشق: الإخوان يحلمون بالصلح مع الدولة

الرئيس الأفغاني: "محونا " تنظيم داعش وانتصرنا عليه

"مؤشر الإرهاب": طالبان في الصدارة.. وأفغانستان الأكثر استهدافًا بالإرهاب

باحث يكشف طريقة مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
القس. رفعت فكرى
أصحاب العقول الراجحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
المزيد

الثقافة

"أيام مرسي".. محاكمة للرئيس الإخواني في كتاب جديد لمحمد الباز

29 نوفمبر.. انطلاق المهرجان الدولى للفيلم بمراكش

"وصايا لقمان" بثقافة المنيا

دار الكتب تكرم عماد عيسى

صفحتنا ع الفيس بوك