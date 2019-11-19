سليمان عن المحتكر الأجنبي لسوق البورسلين: "والله ما أعرف أسمه"

طالب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، الجهات الرقابية بفحص الموضوعات والشكاوى الخاصة باحتكار عدد من المستوردين للعلامات التجارية في مصر.



وقال وهدان: "على تلك الجهات أن تتابع كيف لتلك الشركات المحتكرة القيام بالاستيراد من الخارج، وكيف استطاع شخص واحد أن يستحوذ على نوع واحد من السلع وهي "البورسلين"؟.



وعن المحتكر الأجنبي لسيراميك البورسلين في مصر، قال وهدان: "هناك شخص واحد محتكر للبورسلين في مصر ولكن والله العظيم معرف اسمه.. أنا مش تاجر سيراميك".



وتابع: "لا أملك أسماء للمحتكرين ولكن الجهات الرقابية هي من تملك الأسماء، معنديش أسماء".



وأضاف وكيل البرلمان، ننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات الرقابية بشأن محتكرو العلامات التجارية وبناء على نتائجها سيكون لنا خطوة أخري، مؤكدا أن البرلمان سيستدعي وزير التجارة والصناعة مرة أخرى إذا كان هناك أمرا يتطلب ذلك، مضيفا: "ليس بيننا وبين الوزير أي خلاف شخصي".