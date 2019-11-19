"الحرية" يهنئ السيسي بعيد ميلاده: يصادف اليوم العالمي للرجال

تقدم حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، وجميع قياداته وأعضائه، بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده، الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للرجل.



وأضاف الحزب في بيانه، أن مصر في عهد الرئيس شهدت طفرة كبيرة في شتى المجالات، وهذا نابع من إيمان الرئيس بالسعي لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، ورفع شأن ومكانة مصر بين الدول وإعادتها للريادة من جديد، فهو نموذج حقيقي للرجل المصري الذي ثابر وصمد ودافع وحمل كل أحلام وطموحات شعبه.