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الصحة

سر تساقط الشعر أكثر فى الشتاء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:12 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت مجلة "إن ستايل" الألمانية إن الشعر يتساقط في الشتاء بشكل متزايد، بسبب نقص فيتامين D الناجم عن قلة التعرض لأشعة الشمس.
وأوضحت البوابة المعنية بالصحة والجمال أن لنقص فيتامين D تأثير سلبي على دورات نمو الشعر، وفقدان قوة الجذور، ما يسرع تساقط الشعر.
وتنصح "إن ستايل" بالعناية الجيدة بفروة الرأس، بالمنتجات المخصصة للعناية بها، والمحتوية على خلاصة الكركم والجينسانغ، والتي تعمل على تقوية بصيلات الشعر.
ويمكن أيضا استعمال منتجات العناية المحتوية على توليفة فعالة تتألف من فيتامين B6 وكبريتات الزنك وحمض الأزيلايك Azelaic acid.
وإلى جانب منتجات العناية المناسبة، يجب أيضًا التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف في أيام الشتاء المشمسة، لمساعدة الجسم على إنتاج فيتامين D.
وتلعب التغذية الصحية دورًا مهمًا في تمتع الشعر بالصحة والقوة أيضًا، بتناول الأغذية الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، والخضروات الورقية، من سبانخ وبروكلي، والأغذية الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية مثل المكسرات، وسمك السلمون، والأغذية الغنية بالبيوتين فيتامين B7، مثل الكبد البقري، وصفار البيض، ورقائق الشوفان.

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