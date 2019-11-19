تقترب من 170 مليارًا.. مصطفى سالم يقدم أول استجواب حول خسائر الهيئات الاقتصادية

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب مركز طهطا بسوهاج، إنه بصدد التقدم باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والإدارية لعدد كبير من الهيئات العامة الاقتصادية، ما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها.



وأوضح سالم، أنه فى المراحل النهائية لإعداد الاستجواب، لافتا إلى أنه يتضمن العديد من الأسانيد والقرائن التى تبين ما آلت إليه أحوال هذه الهيئات من التردى، ما جعلها تمثل عبئا على الخزانة العامة للدولة بدلا من كونها داعما لها.



وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عجز هذه الهيئات عن دفع عجلة التشغيل لدعم الاقتصاد القومى على النحو الذى أنشئت من أجله.



جدير بالذكر أن هذا هو أول استجواب يتقدم به نائبا برلمانيا بشأن تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والإدارية لعدد كبير من الهيئات، ويبلغ عدد الهيئات العامة الاقتصادية 49 هيئة، منها 16 هيئة حققت خسائر فى نهاية العام المالى 20182019 تبلغ نحو 21 مليار جنيه، ليرتفع إجمالى الخسائر المرحلة للهيئات الخاسرة بنهاية العام المالي ٢٠١٩ إلى نحو 170 مليار جنيه.