رمضان عبدالمعز: الإنسانية العامل المشترك بين كل الأديان

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الإنسانية هي العامل المشترك بين كل الأديان.



وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن النبى محمدا صلى الله عليه وسلم، استضاف نصارى نجران 40 يوما في مسجده وكان يخدمهم بنفسه، وكانوا يقيمون شعائرهم داخل المسجد، وهذا دليل على التسامح.



وأوضح مقدم برنامج "لعلهم يفقهون"، أن التحريض على القتال الموجود في القرآن، جاء للدفاع وليس للاعتداء، فلا يوجد ما يسمى بقتال المخالف في العقيدة، فكل شخص حر في اعتقاده.



