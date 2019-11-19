أحمد فوزي ينتهي من تصوير كليب "واد مختلف"

انتهى المطرب أحمد فوزي من تصوير فيديو كليب جديد يحمل اسم "واد مختلف".



الكليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وإخراج إسلام الفولي، وتوزيع أحمد عادل وتصوير رامي عادل وإنتاج فني محمود جعفر.



يذكر أن المطرب أحمد فوزي غنى "ملعون حبك" و"سمرة وبيضة خمرية"، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع الملحن محمد عبدالمنعم فى أولى كليباته.