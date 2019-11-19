"العفو الدولية": مقتل 106 أشخاص فى احتجاجات إيران
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:35 م
وكالاتطباعة
قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 106 محتجين لاقوا حتفهم في 21 مدينة في إيران خلال الاضطرابات التي تفجرت بسبب ارتفاع أسعار الوقود الأسبوع الماضي.
أضافت المنظمة في بيان "تعتقد المنظمة أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200".
أضافت المنظمة في بيان "تعتقد المنظمة أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200".