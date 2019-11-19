مغامرة بريطانية تركض حافية القدمين 4 آلاف كم

أنهت المغامرة " آنا ماكنوف " تحديًا بدأته منذ 5 أشهر حين ركضت دون حذاء عبر جميع أنحاء بريطانيا.



وأوضح تقرير قناة الغد، أن المسافة التي قطعتها آنا ماكنوف بلغت نحو 4 آلاف كم، أي ما يعادل 90 سباقًا.



وأضاف التقرير، أن هدف ماكنوف كان الركض لمسافة تساوي 100 سباق، وتقول "إن الكثيرين ظنوا أنها فكرة مجنونة، فقررت أن تتحداهم وتقوم بالمغامرة حافية القدمين".



وأشار التقرير، إلى أن ماكنوف بدأت مغامرتها من جزر شيتلاند بأسكتلندا- يونيو 2019، وشاركها في المرحلة الأخيرة 150 شخصًا لا تعرفهم مسبقًا واحتفلوا بنهاية السباق في كانيزارو بارك ويمبلدون.



