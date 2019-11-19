تعرف على اسم المولودة الثانية لـ هيثم سعيد (صورة)

رزق المطرب هيثم سعيد بمولودته الثانية، التي أطلق عليها اسم "سيلين".



وشارك المطرب هيثم سعيد، متابعي صفحته الرسمية على "إنستجرام" بصورة تجمعه بزوجته عارضة الأزياء اللبنانية كارلا سكاب، ومولودته الثانية "سيلين"، التي حرص على إخفاء وجهها.



وعلق هيثم سعيد على الصورة، قائلا: "نورتي البيت، سيلين، بسم الله تبارك الله اللهم احفظها وأنبتها نباتًا حسنًا وارزقني برها".



وتزوج الفنان هيثم سعيد من عارضة الأزياء اللبنانية كارلا سكاب، عام 2012، وأنجب منها نجله الأول يوسف عام 2013.



ويستعد المطرب هيثم سعيد لتجربة درامية جديدة من خلال مسلسل إنتاج لبناني تركي، رافضًا الكشف عن أي تفاصيل تخص العمل، بناءً على توجيهات الجهة المنتجة.

